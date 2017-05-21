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رئيس هيئة تعاونيات الإسكان: ندفع فاتورة تهميش 25 عاما.. وبرلماني يحرجه

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رئيس هيئة تعاونيات الإسكان: ندفع فاتورة تهميش 25 عاما.. وبرلماني يحرجه رئيس هيئة تعاونيات الإسكان: ندفع فاتورة تهميش 25 عاما.. وبرلماني يحرجه

التحرير

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قال حسام مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، إن الهيئة تدفع فاتورة تهميش الدولة لها خلال 25 عاما الماضية لصالح القطاع الخاص.

وأضاف "مصطفى"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم الأحد، أن الهيئة تقوم بالدور المنوط منها، خاصة أن الإسكان التعاوني يعد أمل في الخروج من أزمة الإسكان الحالية، إلى جانب أنها تقوم بعدد من الاستثمارات في بعض المحافظات، مؤكدا ضرورة تعديل قانون الإسكان التعاوني بما يتيح لها ممارسة دورها على أكمل وجه.

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وعلق النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، قائلا "هو إحنا فى بلد تانية علشان تقول إنجازات واستثمارات، الهيئة كلها سلبيات، وعايزين نركز في اللي جاي علشان الماضي كله سيء".

وناقشت اللجنة برئاسة النائب علاء والي، الموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 فيما يخص قطاعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن، صندوق البحوث والدارسات، هيئة المجتمعات العمرارنية الجديدة، ديوان عام وزارة الإسكان، ديوان عام المجتمعات العمرانية، الشركة القابضة لمياه الشرب، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب، وذلك فى وجود ممثلين من جميع ووزارتي المالية والتخطيط.

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التحرير

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