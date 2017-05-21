طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين بسبب ارتفاع الأسعار قبل رمضان

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تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان الكريم، مطالبًا باستدعائهما للمجلس لإطلاع النواب على التدابير التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وقال "الجندي"، إنه رغم إعلان الحكومة أن الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان، إلا أن الزيادة شملت أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية التى يحتاجها المواطن يوميا، قائلاً "المواطن البسيط يكد للحصول على أدنى متطلباته المعيشية، بينما تضاعفت أسعار السلع فى بعض الحالات لتصل إلى 200 و300%".

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وأبدي النائب استياءه من عدم التزام الباعة بسعر محدد، وعدم تقديم الدولة لأي بديل، مؤكدا "هذه الظواهر الخطيرة إذا لم تعالج قد تؤدي لكوارث ونتائج سيئة، منها انتشار الفقر وظهور الأمراض الاجتماعية الخطيرة، من بطالة وسرقة وإجرام".