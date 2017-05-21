تعرضت لـ«الخيانة» ووالدتي رفضت «تحت السيطرة».. 16 تصريحًا لهنا الزاهد

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هنا الزاهد واحدة من أبرز النجمات الشابات اللائى ظهرن على الساحة الفنية مؤخرًا وحققن شهرة ونجاحًا ملحوظين على الرغم من أدوارها القليلة، وهو ما كان أيضًا سببًا فى ترويج الشائعات حول حياتها الشخصية بدءًا من صلة قرابتها بالفنان طلعت زكريا وانتهاء بعلاقتها غير المؤكدة بالمنتج والمطرب هشام جمال، حلت هنا ضيفة على برنامج "تلاتة فى واحد" الذى تقدمه الفنانة شيماء سيف عبر فضائية "أون تى فى" وأدلت خلاله بالعديد من التصريحات نرصدها فيما يلى..

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز تصريحات هنا بالحلقة:-

1- "فرق توقيت" بداية الانطلاق

حكت هنا الزاهد عن بداياتها الفنية وسبب دخولها عالم التمثيل، والذى كان عن طريق صديقة لها تُدعى سمر رشحتها لأداء دور في مسلسل "ونيس" مع الفنان محمد صبحى منذ صغرها، وأضافت: "نقطة انطلاقها الحقيقية كان دورها بمسلسل "فرق توقيت".

وتابعت: "كانت أول حاجة أعملها وأنا كبيرة في تالتة جامعة"، وعبّرت عن مدى سعادتها بعد اختيارها لتجسيد دور "نيفين" وهى الشخصية الأقرب إلى قلبها أمام الفنان عادل إمام بمسلسل "مأمون وشركاه".

2- سبب رفضها "خلصانة بشياكة"

كشفت الفنانة هنا الزاهد سبب اعتذارها عن مشاركة الفنان أحمد مكي بمسلسله الرمضاني "خلصانة بشياكة"، قائلة: "رفضت المشاركة بسبب ظروف إنتاجية.. مش عشان الفلوس زي ما ناس قالت عشان هما كانوا عايزيني معاهم سنتين بالإضافة إلى عدم اشتراكى في أى عمل تانى وده كان صعب عليَّ".

3- ممكن ترتبط بهشام جمال

سألتها شيماء سؤالًا افتراضيًّا عن الفنان الذي تريد الارتباط به، وخيرتها بين نجوم عدة منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز، إلا أن هنا اختارت هشام جمال.

4- موقف محرج مع أحد المعجبين

أعربت هنا عن عيوب الشهرة التي لا تحبها قائلة: "أنا بحب أبقى على طبيعتي ساعات بنسى الشهرة وبكون مع الناس على طبيعتي"، وروت موقفًا محرجًا تعرضت له مع أحد المعجبين: "كنت قاعدة في مكان لقيت حد بيضحكلي ضحكتله على أساس إنه معجب طلع ميعرفنيش أصلاً".

5- أنا فوضوية

وصفت هنا الزاهد نفسها بـ"الفوضوية"، بعد ضغط شيماء عليها للاعتراف بذلك، حيث كشفت الأخيرة كواليس مسرحية "أهلاً رمضان" قائلة: "أنا وهنا كنا بنلبس في أوضة واحدة كانت بترمي حاجتها ومش مرتبة خالص"، وردن الزاهد قائلة: "شيماء علمتني ازاي أكون مرتبة".

6- سر رسمها "التاتو"

أوضحت هنا سبب رسمها "تاتو" أسفل رقبتها، قائلة: "إنها رسمته أثناء رحلتها في "كرواتيا"، وتابعت: "التاتو ده مكتوب بالفرنساوي ومعنى الجملة دي إن اللي جاي أحلى، دي أصلًا حكمة إنجليزية أنا بحبها بس اخترت أكتبها بالفرنساوي".

7- أجمل هدية تلقتها

تحدثت هنا عن أجمل هدية تلقتها كانت في عيد ميلادها الأخير، قائلة: "حد قريب لقلبي أجرلي سينما كاملة وشغلي فيلم أنا بحبه".

8- بعتز بدورى في "البيوت أسرار"

شاهد أيضا حقيقة ارتباط هنا الزاهد بـ«هشام جمال» واستعدادهما للزواج هنا الزاهد تتعاقد على مسلسل دنيا سمير غانم الرمضاني هشام جمال يثير التساؤلات مرة أخرى حول علاقته بـ«هنا الزاهد» صورة| هنا الزاهد تتألق بالأحمر في حفل تكريم مؤسسة الأهرام شيماء سيف وهنا الزاهد: «مفتقدين عمر جدًا»

قالت هنا إن الشخصيات التى تعتز بها أيضًا دورها فى مسلسل "البيوت أسرار"، وأشارت إلى أنه السبب في صداقتها بشيماء.

9- بحب أحمد عز لما يزعق

تمنت هنا مشاركة الفنان أحمد عز البطولة بأحد الأعمال الفنية، واستطردت: "بحبه لما بيزعق ويتعصب".

10- حبيت حد خانني

صرّحت هنا بتعرضها للخيانة من حبيبها السابق الذي رفضت التصريح باسمه، قائلة: "رفضت أرجعله لأنه كان كداب أوى".

11- والدتي سبب رفضي "تحت السيطرة"

قالت هنا إن والدتها هي من تختار لها أدوارها، وأحيانًا يكون الاختيار متسرعًا الأمر الذي جعلها ترفض تجسيد دور "جميلة" الذي قامت به الفنانة جميلة عوض في مسلسل "تحت السيطرة" بعد أن عُرض عليها، ظنًّا منها ومن أمها أنه سيكون مبالغًا فيه.

12- إيمي أكتر ممثلة بتضحكني

اختارت هنا الفنانة إيمي سمير غانم من بين الفنانات: ياسمين عبد العزيز، وآيتن عامر، كأكثر فنانة كوميدية.

13- نفسي جسمي يبقى زي ميريام فارس

بعد أن أبدت هنا الزاهد إعجابها بالفنانة نجلاء بدر، مشيرة إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها، أضافت قائلة: "أتمنى جسمي يكون زي المطربة ميريام فارس".

14- بكره الرجل الكذاب

أوضحت هنا أن من أكثر الصفات التي تكرهها في الرجل صفة "الكذب"، وتابعت: "لو كداب هيعمل حاجات كتير وحشة زي الخيانة".

15- كنت أتمنى بطولة "طير أنت"

عرضت شيماء على هنا 3 أفلام كانت ترغب قيام البطولة النسائية في أحدها، واختارت فيلم "طير أنت" الذي قامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، بسبب تعدد الشخصيات.

16- رشدي أباظة فارس أحلامي

في عالم الافتراض خيرت شيماء هنا بين عدد من نجوم زمن الفن الجميل للارتباط به، وقالت إنها لو عاد بها الزمن ستختار الفنان رشدي أباظة فارسًا لأحلامها.