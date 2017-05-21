بالصور.. عائلة "رونالدو" تصل مطار الغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

وصلت مطار الغردقة، عائلة اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، اليوم الأحد، بصحبة رجل الأعمال كامل أبو علي وحرمه، عقب مشاركتهم في حفل افتتاح فندق "الباتروس أكوا بارك" بشرم الشيخ، والذى تتخطى تكلفته مليار جنيه، بطاقة فندقية 260 غرفة.

كانت المطربة البرتغالية "كاتيا" شقيقة النجم كريستيانو رونالدو، قد أشعلت حفل افتتاح فندق "الباتروس أكوا بارك" بشرم الشيخ، حيث خلعت المطربة حذائها وغنت حافية القدمين على مسرح الباتروس، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة شرم الشيخ خلال الاحتفالية.

حضر الاحتفالية عائلة اللاعب العالمي كريستانو رونالدو، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وهشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعمرو الجناينى رئيس بنك CIB، وأحمد إسماعيل رئيس بنك أبو ظبى، والكاتب الصحفى عصام شلتوت، وعدد كبير من الإعلاميين والفنانين والفنانات والكاتب وحيد حامد، واللاعب وائل جمعة وعدد من رجال الأعمال.

على هامش الاحتفال، كرّم رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، والدة نجم كرة القدم العالمى كريستيانو رونالدو، لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، ومنحها هدية الأم المثالية.