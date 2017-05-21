بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والصيدلة والعلوم.

وشدد "شاهين"، خلال جولته داخل لجان الامتحانات، على تطبيق المواد المنظمة في قانون تنظيم الجامعات بكل حزم ضد أي محاولة للغش أو شروع فيه، وحظر دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، بجانب توفير الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة معامل كلية الصيدلة واطلع على خطة تطويرها، مطالبًا بتزويدها بأحدث النظم والأجهزة الحديثة، مؤكدًا أن هناك خطة لتطوير كافة معامل كليات الجامعة لتدريب وتأهيل الطلاب باستخدام أحدث التكنولوجيا والوسائل العلمية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عثمان، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور عاطف عبد الباقي، عميد كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور مجدي البنا، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.