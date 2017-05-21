أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (1)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (1)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (2)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (2)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (3)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (3)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (4)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (4)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (5)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (5)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (6)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (6)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (7)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (7)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (8)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (8)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (9)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (9)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (10)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات (10)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الآداب والصيدلة والعلوم.

وشدد "شاهين"، خلال جولته داخل لجان الامتحانات، على تطبيق المواد المنظمة في قانون تنظيم الجامعات بكل حزم ضد أي محاولة للغش أو شروع فيه، وحظر دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، بجانب توفير الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة معامل كلية الصيدلة واطلع على خطة تطويرها، مطالبًا بتزويدها بأحدث النظم والأجهزة الحديثة، مؤكدًا أن هناك خطة لتطوير كافة معامل كليات الجامعة لتدريب وتأهيل الطلاب باستخدام أحدث التكنولوجيا والوسائل العلمية.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عثمان، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور عاطف عبد الباقي، عميد كلية الصيدلة، والأستاذ الدكتور مجدي البنا، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به