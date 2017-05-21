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الأهلي يحصن لاعبيه ضد «الملاريا» في الكاميرون

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الأهلي يحصن لاعبيه ضد «الملاريا» في الكاميرون الأهلي يحصن لاعبيه ضد «الملاريا» في الكاميرون

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أقراص الملاريا عقب وجبة الإفطار صباح اليوم الأحد، وفقا لتعليمات طبيب الفريق الدكتور خالد محمود.

كما تم التشديد على عدم التجول في فندق الإقامة في ساعات الليل، تجنبا للدغ البعوض المنتشر في جاروا.

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وكانت البعثة قد تناولت جرعة من أقراص الملاريا في القاهرة، وقبل السفر على أن تتلقى جرعة ثالثة بعد العودة مجددا للقاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في الخامسة عصرًا توقيت القاهرة في الجولة الثانية من دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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