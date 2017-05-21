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البدري: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن الكاميروني

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البدري: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن الكاميروني البدري: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن الكاميروني

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فريق القطن الكاميروني في غاية الأهمية، مشددا على ثقته في إمكانيات لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية؛ لتخطي مرحلة دوري المجموعات.

وأضاف "البدري"، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني شاهد العديد من الشرائط الخاصة بمباريات فريق القطن، سواء في الدوري المحلي أو في مباراته الأخيرة أمام الوداد المغربي في الجولة الأولي من دور الـ 16 لدوري الأبطال، والتي انتهت بخسارته بهدفين دون رد.

وأوضح، أن فريق القطن يلعب بطريقة مختلفة في المواجهات التي تقام على أرضه ووسط جماهيره، مؤكدا أنه فريق قوي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين أصحاب السرعات العالية والطول الفارع، ويجيدون الاختراقات من العمق وأطراف الملعب.

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وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن هناك أكثر من جلسة جمعته مع اللاعبين قبل السفر إلى الكاميرون، وعقب مباراة الشرقية التي خاضها الفريق في الدوري؛ للتأكيد على أهمية مباراة القطن، وغلق ملف الدوري للتركيز في دوري الأبطال.

وأكد حسام البدري، أن جميع اللاعبين على دراية بأهمية المرحلة الحالية، والتي تتطلب ضرورة القتال من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام القطن تساعد الفريق في مشواره في دوري الأبطال.

وأوضح "البدري"، أن خبرات وإمكانات لاعبي الأهلي كبيرة، وتساعدهم على خوض مباراة قوية أمام القطن، رغم الظروف الصعبة في "جاروا"، سواء من حيث الحرارة أو الرطوبة العالية، لكنها عوامل اعتاد عليها الأهلي وعلى مواجهتها في مشواره الإفريقي، والتي شكلت مجموعة من الخبرات الكبيرة، يتم نقلها بشكل مباشر بين جميع اللاعبين خاصة أصحاب الخبرات.

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