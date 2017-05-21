طلب إحاطة لوزير الداخلية بشأن ضبط مجموعة من الشباب بـ13 محافظة

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تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية بشأن ضبد بعض الشباب في 13 محافظة.

وقال النائب في طلبه "تم القبض على خمسة شباب من محافظة الإسكندرية جاء في محضر أحدهم أنه تم القبض عليه أثناء توزيع منشورات علما بأنه تم القبض عليه من منزله ودست له عدد من المنشورات، وتم توجيه تهمة الانتماء لجماعة محظورة لشاب آخر توقف تماما عن المشاركه في العمل العام علما بأنهما شاركا في 25 يناير و30 يونيو".

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وطالب النائب، رئيس مجلس النواب باستدعاء وزير الداخلية؛ لتوضيح ملابسات الحملة الأمنية في ظل استياء وغضب قطاع عريض من المواطنين، مطالباً بتحويل الطلب للجنة المختصة لمناقشته.