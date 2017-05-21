شيخ الأزهر يلقي كلمة عن التطرف في ملتقى «مغردون» بالرياض

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وصل مساء أمس السبت، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، إلى العاصمة السعودية الرياض حيث يلقي الطيب خطابًا في النسخة الاستثنائية من ملتقى "مغردون" الذي تطلقه مؤسسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، اليوم الأحد، وذلك بحضور عدد من كبار العلماء وزعماء الدول وقادة سياسيين ودبلوماسيين وشباب إلى جانب مفكرين وصنّاع رأي في مجال مكافحة الإرهاب من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان في استقبال الإمام الأكبر، والوفد المرافق له لدى وصوله، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ صالح آل الشيخ، والسفير السعودي في مصر أحمد بن عبد العزيز قطان، والدكتور إبراهيم الزيد المستشار الخاص لوزير الشؤون الإسلامية إضافة إلى عدد من المسؤولين السعوديين.

من جانبه أكد الإمام الأكبر على مكانة المملكة العربية السعودية في قلب العالم الإسلامي، مؤكدًا على عمق العلاقات بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية، وبين الشعبين المصري والسعودي، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة وبمشروعاتها الفكرية والعلمية التي يقودها الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية.

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ومن المقرر أن يوجّه الإمام الأكبر رسالة إلى الشباب العربي والإسلامي في كلمته التي يلقيها في جلسة مخصصة بعنوان "الكراهية والتطرف وأثرهما علي الشباب"، كما يلقي الضوء على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية، وذلك في إطار استراتيجية الأزهر التي تستهدف توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل نشر وتعزيز ثقافة السلام .

وتلقى الطيب دعوة رسمية للمشاركة في ملتقى "مغردون" الذي يُعَدّ مُلتقًى تفاعليًّا يجمع الشباب والفتيات المهتمين بشبكات التواصل الاجتماعي مع روادها لمناقشة أهم موضوعاتها وطرح الأفكار الإبداعية والإيجابية، فيما تتميز الدورة الجديدة التي تُعقد بعنوان "محاربة التطرف والإرهاب"، وتُعدّ الخامسة منذ انطلاقه، بأنها ستركز على سبل وآليات حماية فكر الشباب من التطرف والأفكار العدوانية وخطابات الكراهية عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعظيم دورهم في جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها حكومات دول العالم.