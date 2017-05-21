مصر تسلم «دانة غاز» الإماراتية 20 مليون دولار كجزء من مستحقاتها

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أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الأحد، تسلمها دفعة إضافية من مصر بلغت قيمتها 20 مليون دولار، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أنه تم دفع كامل قيمة هذه الدفعة بالجنيه المصري، موضحة أنه تم الحصول على دفعة سابقة في 18 مايو الجاري بلغت 50 مليون دولار.

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ولفتت إلي أن هاتين الدفعتين، التي تسلمتهما الشركة، تمثلان 25% من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة في مصر، والبالغ قيمتها 283 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد، خلال لقائه أمس بالمدير التنفيذى لشركة "دانة غاز" على هامش فعاليات المنتدى اﻻقتصادى العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن، الاهتمام بقطاع البترول والغاز والعمل على جذب المزيد من اﻻستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوي، منوهًا بأن مصر شهدت العديد من اﻻكتشافات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيسهم في إتاحة المزيد من الفرص للاستثمار في مجال البتروكيماويات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز.