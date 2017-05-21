أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصر تسلم «دانة غاز» الإماراتية 20 مليون دولار كجزء من مستحقاتها

Google+ Print
مصر تسلم «دانة غاز» الإماراتية 20 مليون دولار كجزء من مستحقاتها مصر تسلم «دانة غاز» الإماراتية 20 مليون دولار كجزء من مستحقاتها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الأحد، تسلمها دفعة إضافية من بلغت قيمتها 20 مليون دولار، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أنه تم دفع كامل قيمة هذه الدفعة بالجنيه المصري، موضحة أنه تم الحصول على دفعة سابقة في 18 مايو الجاري بلغت 50 مليون دولار. 

شاهد أيضا

ولفتت إلي أن هاتين الدفعتين، التي تسلمتهما الشركة، تمثلان 25% من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة في مصر، والبالغ قيمتها 283 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد، خلال لقائه أمس بالمدير التنفيذى لشركة "دانة غاز" على هامش فعاليات المنتدى اﻻقتصادى العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأردن، الاهتمام بقطاع البترول والغاز والعمل على جذب المزيد من اﻻستثمارات فى هذا القطاع المهم والحيوي، منوهًا بأن مصر شهدت العديد من اﻻكتشافات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيسهم في إتاحة المزيد من الفرص للاستثمار في مجال البتروكيماويات وغيرها من الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

مساء dmc - الفنان / صلاح عبد الله: "الفنان محمد شرف من أعظم الممثلين في مصر ومخدش حقه"

مساء dmc - الفنان / صلاح عبد الله: "الفنان محمد شرف من أعظم الممثلين في مصر ومخدش حقه"

مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 في تصادم بالوادي الجديد (صور)

مصرع سيدة وطفل وإصابة 4 في تصادم بالوادي الجديد (صور)

مساء الأنوار: رأي الشارع المصري في حظوظ الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

مساء الأنوار: رأي الشارع المصري في حظوظ الأهلي والزمالك بدوري الأبطال