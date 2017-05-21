ننشر خطوات تسجيل طلاب الجامعات في تنسيق 2017

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول ما تم إنجازه من تحديث لموقع التنسيق الإلكترونى بالوزراة، حيث تم إضافة خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تستلزم إجراء اختبارات للقدرات، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي الجديد 2017/2018.

وأشار التقرير إلى أن هذا النظام الإلكتروني يهدف إلى تطوير الخدمة المقدمة لطلاب الشهادات المختلفة (الثانوية العامة، الشهادات الفنية) فضلًا عن أنه يحقق العديد من المزايا للطلاب، وهي: (التيسير عليهم للتقدم لاختبارات القدرات بواسطة الحاسب الشخصي الخاص بدلاً من تحمل عناء السفر من محافظة لأخرى، واختيار الموعد الذي يتناسب معهم وفقاً للجدول الزمني المحدد لمراحل القدرات المختلفة؛ مما يقلل من أعداد الطلاب المتخلفين عن إجراء الاختبار، بالإضافة إلى أن هذا النظام يوفر تكلفة طبع الدليل ورقياً وتخفيف العبء المالى عن موزانة الدولة).

وأوضح التقرير أن خطوات تسجيل الطالب على الموقع، تشمل دخول الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ومنه إلى صفحة تسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب، وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب تتضمن (اسم الطالب، رقم الجلوس، الرقم القومي، المحافظة، والإدارة التعليمية، والمدرسة، والشعبة التي درسها الطالب) مع التأكيد على صحة البيانات الخاصة بالطالب من عدمه قبل الدخول إلى الصفحة التالية، واختيار الطالب أنواع اختبارات القدرات والكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المتاحة للطالب.

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ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والموعد الذي يناسبه من المواعيد المتاحة أمامه، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم طباعة بطاقة التسجيل، والتوجه بعد ذلك إلى الكلية فى الموعد الذى تحدد له بواسطة الموقع.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات تجرى بالنسبة لكليات (الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية).