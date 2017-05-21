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«الوفد» ينفي إدراج البدوي بقائمة وضع اليد على أراضي الدولة

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«الوفد» ينفي إدراج البدوي بقائمة وضع اليد على أراضي الدولة «الوفد» ينفي إدراج البدوي بقائمة وضع اليد على أراضي الدولة

التحرير

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أكد الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، ورئيس لجنة الاعلام، عدم صحة ما تداوله البعض على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ورود اسم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، ضمن مجموعه الشخصيات التى قامت بوضع اليد على أراضي الدولة.

وقال في بيان له اليوم، إن البدوي لا يمتلك أرضاً زراعية أو صحراوية سواء بوضع اليد أو عن طريق الشراء من الدولة أو من القطاع الخاص، فيما عدا المنزل والأرض الخاصة بالمنزل الذي يقيم فيه بالسادس من أكتوبر.

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وتابع: «أما الشركات التي يساهم في ملكيتها ضمن ١٦٥ مساهما فهي شركة سيجما للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، وهي الشركة المالكة لشركة سيجماتك للصناعات الدوائية والمقامة بالمنطقة الصناعية السادسة بالسادس من أكتوبر، والشركتان داخل مناطق صناعية وقد تم شراء الأرض حسب المناطق الصناعية وقت الشراء بداية من عام ١٩٩٦".

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التحرير

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