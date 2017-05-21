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شوقي يطمئن على المعلمين المصابين في حادث تصادم ببورسعيد

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شوقي يطمئن على المعلمين المصابين في حادث تصادم ببورسعيد شوقي يطمئن على المعلمين المصابين في حادث تصادم ببورسعيد

التحرير

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قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاطمئنان على المعلمين المصابين "الملاحظين" بلجنتي الشهيد محمد ضياء الدين، والشهيد على حسن إبراهيم التابعتين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد التعليمية، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء الذهاب إلى عملهم باللجنتين أمس.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، فإن الوزير تواصل مع اللواء محافظ بورسعيد، والقيادات التعليمية لمتابعة الحالات الصحية الخاضعة للعلاج بالمستشفى والاطمئنان عليهم، ووجه المعنيين بتقديم كافة الدعم والمساعدات، والرعاية الطبية المتكاملة لهم.

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وأكد شوقي على تقديره الشخصي وتقدير المجتمع المصري للجهود الحثيثة، وما يقدمه المعلم من أجل إعداد أبنائنا الطلاب لقيادة المستقبل، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل.

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التحرير

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