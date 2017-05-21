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بالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدته

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مصراوي Masrawy

بالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدتهبالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدته

بالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدتهبالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدته

بالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدتهبالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدته

بالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدتهبالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدته

بالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدتهبالصور- أصدقاء طفل اكتوبر ضحية العيار الناري يلبون دعوة والدته

كتبت- هاجر حاتم:

استجاب الآلاف لدعوة مروة قناوي، والدة الطفل يوسف ياسر، الذي أصيب بطلق ناري "طائش" مجهول المصدر بميدان الحصري بأكتوبر، مساجد وكنائس بالصلاة من أجل نجلها "ابني بيروح مني".

وسارع الكثيرون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوة من أجل ابنها، وسط حالة غضب عارمة.

ولم يكتفِ أصدقاؤه بالدعوات عبر صفحات السوشيال ميديا، بل توجه العشرات منهم إلى المستشفى الذى يرقد فيه "يوسف" ليكونوا بالقرب منه، وهم يقرأون القرآن والدعوة له بالشفاء.

يذكر أن التحقيقات مازالت جارية، في البحث عن صاحب الطلقة "الطائشة" التي أصابت الطفل في رأسه، أثناء وقوفه أمام محل شهير بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وما زالت حالته حرجة جدًا، بمستشفى 6 أكتوبر الجامعي.

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