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ماذا قالت إيفانكا ترامب عن القيادات النسائية في السعودية؟

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ماذا قالت إيفانكا ترامب عن القيادات النسائية في السعودية؟ ماذا قالت إيفانكا ترامب عن القيادات النسائية في السعودية؟

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أشادت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد بالقيادات النسائية .

وقالت إيفانكا في تغريدة نشرتها على حسابها على موقع تويتر: "التقيت اليوم مع القيادات النسائية السعودية، وتعلّمت بشكل مباشر من إنجازاتها والتحديات التي تواجهها والرؤى المستقبلية".

كما زارت قرينة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، مدرسة أمريكية دولية في الرياض، اليوم الأحد، وأشادت باستضافتها لها.

وتوجّه ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين، يبدأ بها أولى جولاته الخارجية للشرق الأوسط والفاتيكان.

ورافقه خلال الزيارة السيدة الأولى ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر.

ويشهد ترامب خلال زيارته للسعودية ثلاثة قمم، في ضيافة الرياض، هي: القمة السعودية الأمريكية، القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

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