بالصور.. وزير الري الصومالي يشهد افتتاح محطة طاقة شمسية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد وزير الري الصومالي، الدكتور سالم عليو، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، افتتاح محطة الطاقة الشمسية، التي جرى تنفيذها بإدارة ري واحة الداخلة بالوادي الجديد، والتي تمد الإدارة بالطاقة، كما يبُاع الفائض منها إلى وزارة الكهرباء، ضمن خطة للاستفادة من الطاقة الشمسية بالواحات على مدار العام.

خلال الزيارة، أكد وزير الري الصومالي، ضرورة الاستفادة من تلك المشروعات التي يتم تنفيذها بالواحات، خاصة أن عملية تشغيل الآبار واستخراج المياه في الصومال تشبه إلى حد كبير مثيلتها في الواحات.

وتأتي زيارة وزير الري الصومالي إلى الوادي الجديد على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروع تشغيل آبار الري الزراعي بالطاقة الشمسية بمركز الداخلة، والتي تشمل 25 بئرًا زراعيًا بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه.