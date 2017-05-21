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بالصور.. استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء

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مصراوي Masrawy

استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (1)استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (1)

استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (2)استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (2)

استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (3)استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (3)

استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (4)استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (4)

استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (5)استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (5)

استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (6)استرداد 400 فدان بـ300 مليون جنيه في طور سيناء (6)

جنوب سيناء ـ أحمد السيد:

تمكنت حملة إزالة لمجلس مدينة طور سيناء، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، من استرداد أكثر من 400 فدان من الأرض المعتدى عليها من قبل المواطنين خلال الخمس سنوات الماضية، بمنطقة مصيعد بالمدخل الجنوبي لمدينة الطور ومنطقة الجبيل.

بلغت قيمة الأرض المستردة، اليوم، حوالي 300 مليون جنيه، معظمها أرض فضاء، تم تقسيمها في غياب عن القانون إلى مساحات صغيرة وتسويرها بالأشجار سريعة النمو، وإنشاء غرف صغيرة بداخلها.

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