أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة لجلسة 2 يوليو

Google+ Print
تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة لجلسة 2 يوليو تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة لجلسة 2 يوليو

مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من ناصر هاشم المحامي، وكيلا عن محسن هاشم الصحفي، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، ووقف إعلان النتيجة لجلسة 2 يوليو المقبل مع التصريح باستخراج المستندات المثبتة في محضر الجلسة.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٩١٦ لسنة ٧١ قضائية، أن العملية الانتخابية التي أجريت يوم 17 مارس الماضي، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة نقيبًا للصحفيين و6 من أعضاء المجلس شابها البطلان، وخالفت نصوص القانون والدستور من حيث الإجراءات التي تمت عليها عمليات الفرز.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به