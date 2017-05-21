تأجيل دعوى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة لجلسة 2 يوليو

كتب –محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من ناصر هاشم المحامي، وكيلا عن محسن هاشم الصحفي، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، ووقف إعلان النتيجة لجلسة 2 يوليو المقبل مع التصريح باستخراج المستندات المثبتة في محضر الجلسة.

ذكرت الدعوى التي حملت رقم ٣٩١٦ لسنة ٧١ قضائية، أن العملية الانتخابية التي أجريت يوم 17 مارس الماضي، وأسفرت عن فوز عبد المحسن سلامة نقيبًا للصحفيين و6 من أعضاء المجلس شابها البطلان، وخالفت نصوص القانون والدستور من حيث الإجراءات التي تمت عليها عمليات الفرز.