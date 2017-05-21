أحمد عز للمحكمة: "أنا تعبان ومستعد اتصالح بأي تمن"

كتب –صابر المحلاوي:

قدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز، شهادة مقدمة من اللجنة القومية للاسترداد الأموال، حول ما وصل إليه التصالح المتهم مع الدولة، مؤكدًا أن الأمر مازال قيد التحقيق.

وأكد "عز"، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد أبو الفتوح، في قضية "حديد الدخلية"، أنه متسمك بطلب التصالح قائلًا :"أنا جاهز للتصالح مهما كان الثمن"، فرد القاضي "إحنا هندرس الموضوع ده وهنبدي فيه الرأي إن شاء الله".

وتابع: "أنا تعبان ومش بقدر أحضر الجلسات"، فردت عليه المحكمة "سيكون لنا حديث مع المباحث بهذا الشأن".

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه عاقبت احمد عز، بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من ٣ الي ٧ سنوات والزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ ٣ مليار جنيه.