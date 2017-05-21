وزير التعليم يطمئن على المعلمين المصابين في حادث تصادم ببورسعيد

كتبت- ياسمين محمد:

اطمئن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، على المعلمين المصابين "الملاحظين" بلجنتي الشهيد محمد ضياء الدين، والشهيد على حسن إبراهيم التابعتين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد التعليمية، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء الذهاب إلى عملهم باللجنتين أمس.

وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، إن "شوقي" تواصل مع اللواء محافظ بورسعيد، والقيادات التعليمية لمتابعة الحالات الصحية الخاضعة للعلاج بالمستشفى والاطمئنان عليهم، ووجه المعنيين بتقديم كافة الدعم والمساعدات، والرعاية الطبية المتكاملة لهم.

وأكد شوقي على تقديره الشخصي وتقدير المجتمع المصري للجهود الحثيثة، وما يقدمه المعلم من أجل إعداد أبنائنا الطلاب لقيادة المستقبل، متمنيًا للمصابين بالشفاء العاجل.