المشرف على المتحف الكبير: وصول أول قطعة كبيرة لـ"توت عنخ آمون" الثلاثاء

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن وصول أول قطعة كبيرة من مقتنيات توت عنخ أمون إلى المتحف الكبير.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لمصراوي، الأحد، أن تم نقل حوالي أكثر من 500 قطع أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون من المتحف المصري إلى المتحف الكبير، مشيرا إلى أنه يتبقى أكثر من ألف قطعة أخرى من مقتنياته والتى سيتم نقلها وفق الجدول الزمنى المحدد له.

وأوضح المشرف على المتحف الكبير، أن عملية النقل تسير وفق الجدول الزمنى المحدد له وذلك استعدادا للافتتاح الجزئي المقرر له فى مطلع عام 2018، مشيرا إلى أن الافتتاح سيشمل الدرج العظيم والذى سيضم 90 تمثالا ملكيا ضخما وقاعتى الملك توت عنخ آمون والتى تبلغ مساحتهما 7 آلاف متر مربع، وتمثال الملك رمسيس الثانى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم نقل القطع الذهبية الخالصة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون مثل "القناع الذهبى" فى آخر العام حتى لا تختفى عن زائري المتحف المصري بالتحرير لفترة طويلة قبل عرضها فى المتحف الكبير وذلك وفقا للخطة المحددة .

ولفت إلى أنه من المقرر نقل تمثال الملك رمسيس الثانى، الموجود حاليا فى المتحف، 300 متر لمكان عرضه فى بهو مبنى المتحف خلال الشهور القليلة المقبلة حيث سيكون أول من يستقبل زائرى المتحف، منوها بأنه في أغسطس 2006 تم نقل هذا التمثال من ميدان رمسيس لحين الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير.

وكان فريق العمل المصرى اليابانى قد انتهى – الخميس الماضى – من أعمال تغليف السرير الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ امون، وتم نقله بسلاك للمتحف المصري الكبير.

وتلك العملية تأتى ضمن المشروع المصري اليابانى المشترك لنقل 71 قطعة أثرية متنوعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون وبعض القطع النسيجية الخاصة به، واللوحات الطينية الخاصة بالملك سنفرو انشت اف.

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