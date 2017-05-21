بالصور- بعد استقبال "ترامب" في "اليمامة".. أفخم القصور الرئاسية حول العالم
قصر شلوس بيلفو في العاصمة الألمانية برلين.
قصر ديل كويرينال المقر الرسمي للرئيس الإيطالي في روما.
قصر لافولوها الرئاسي في مدغشقر.
قصر كازا روسادا مقر الحكومة الأرجنتينية في العاصمة بوينيس آيرس.
الكريملين القصر الرئاسي الروسي.
قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض
قصر أك أوردا الرئاسي في العاصمة الكازخاستانية أستانة.
القصر الرئاسي الإماراتي في أبو ظبي.
البيت الأبيض أقوى قصر رئاسي في العالم.
كتب - هشام عواض:
تعتبر القصور الرئاسية مقر رسمي للرؤساء ومكان لاستقبال الضيوف والزوار، حيث يتم تنظيم حفلات الاستقبال للرؤساء والملوك وكبار المسئولين.
وحول العالم توجد العديد من القصور الرئاسية الفخمة مثل "البيت الأبيض" في الولايات المتحدة، وقصر "الاليزيه" في فرنسا، وقصر "الكرملين" في روسيا، بالإضافة إلى غيرهم من القصور، بحسب ما ذكرته "CNN".
وفي السعودية يوجد قصر اليمامة في العاصمة الرياض، حيث استقبل فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة. ونبرز أفخم القصور الرئاسية حول العالم.
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