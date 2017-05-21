هذه هي "علامة" حالة تساقط الشعر المَرضية

كتبت- هاجر حاتم:

تساقط الشعر مشكلة تؤرق الكثيرين، وبعض هذه الحالات يكون مرضي، يحتاج لزيارة الطبيب، والبعض الآخر يحتاج فقط للعناية بالشعر عن طريق "الشامبو" الخاص بالتساقط.

لهذا أوضح الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق عبر صفحته الشخصية فيسبوك، أن حالة تساقط الشعر المرضية تكون إذا وجدت يوميًا على وسادتك أكثر من 120 شعرة يوميًا، لأن هذا يعني أن الشعر يتساقط تلقائيا دون أي شد.

أما عن الشعر الذي يتساقط في الفرشاة وأثناء الغسيل فلا يعد حالة مرضية لأنه يتساقط فقط لكي ينمو جديد مكانه.