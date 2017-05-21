بالصور.. وزير الري الصومالي يصل الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وصل الدكتور سالم عليو، وزير الري الصومالي، اليوم الأحد، إلى مصلحة الري بمدينة الداخلة في الوادي الجديد، في إطار تبادل الخبرات بين مصر والصومال في مجال الري بالطاقة الشمسية.

وتأتي زيارة وزير الري الصومالي لمحافظة الوادي الجديد، على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروع تشغيل آبار الري الزراعي بالطاقة الشمسية بمركز الداخلة، والتى تشمل تشغيل 25 بئرًا زراعيًا بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 37 مليون جنيه، إذ تضم الجولة افتتاح مشروع تشغيل محطة الطاقة الشمسية لإنارة إدارة الري بالداخلة، كما تشمل الزيارة تفقد الورشة الميكانيكية بمركز بلاط.

حضر مراسم التدشين أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة الوادي الجديد، والمهندس منصور إبراهيم، مدير عام ري الداخلة، للوقوف على المشروعات، المنفذة وكيفية الاستفادة منها، وتبادل الخبرات بين الصومال والواحات فيما يخص عملية تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، واستخراج المياه ونقلها إلى مناطق أخرى.