مدرسة أمريكية دولية تستضيف زوجة ترامب في الرياض.. والأخيرة: شكرًا

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

توجّهت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، بالشكر لإحدى المدارس الأمريكية الدولية في الرياض، على استضافتها لها اليوم الأحد.

وقالت في تغريدة على حسابها بالإنجليزية على موقع تويتر: "أشكر إدارة المدرسة الأمريكية الدولية في الرياض لاستضافتي اليوم. تعليم الأطفال شيء مهم جدًا."

كما أعربت عن استمتاعها بالوقت الذي قضته مع طلاب المدرسة في الرياض، في تغريدة ثانية.

وكانت ميلانيا قد توجّهت في زيارة إلى مدرسة دولية أمريكية في العاصمة السعودية، اليوم الأحد، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

وقامت السيدة الأولى خلال زيارتها بمداعبة عدد من الأطفال، وتبادلت حوارات باسمة معهم، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ويأتي هذا في إطار الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي بدأها من العاصمة السعودي أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين.

ورافقه خلال الزيارة السيدة الأولى ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر.

ويشهد ترامب خلال زيارته للسعودية ثلاثة قمم، في ضيافة الرياض، هي: القمة السعودية الأمريكية، القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.