أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مدرسة أمريكية دولية تستضيف زوجة ترامب في الرياض.. والأخيرة: شكرًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

توجّهت السيدة الأولى ميلانيا ، بالشكر لإحدى المدارس الأمريكية الدولية في الرياض، على استضافتها لها اليوم الأحد.

وقالت في تغريدة على حسابها بالإنجليزية على موقع تويتر: "أشكر إدارة المدرسة الأمريكية الدولية في الرياض لاستضافتي اليوم. تعليم الأطفال شيء مهم جدًا."

1

كما أعربت عن استمتاعها بالوقت الذي قضته مع طلاب المدرسة في الرياض، في تغريدة ثانية.

2

وكانت ميلانيا قد توجّهت في زيارة إلى مدرسة دولية أمريكية في العاصمة ، اليوم الأحد، في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض.

وقامت السيدة الأولى خلال زيارتها بمداعبة عدد من الأطفال، وتبادلت حوارات باسمة معهم، بحسب وكالة "رويترز" .

3

ويأتي هذا في إطار الجولة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي بدأها من العاصمة السعودي أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين.

4

ورافقه خلال الزيارة السيدة الأولى ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر.

ويشهد ترامب خلال زيارته للسعودية ثلاثة قمم، في ضيافة الرياض، هي: القمة السعودية الأمريكية، القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

5

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

صورة وخبرة: إيفانكا ترامب وأمراء السعودية

صورة وخبرة: إيفانكا ترامب وأمراء السعودية

مساء dmc - النائبة / داليا يوسف: الـ CNN تتهم ترامب .. السياسة الخارجية أصبحت للبيع لأعلى سعر

مساء dmc - النائبة / داليا يوسف: الـ CNN تتهم ترامب .. السياسة الخارجية أصبحت للبيع لأعلى سعر