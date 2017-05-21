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10 محترفين يدعمون قائمة الفراعنة تحضيرًا لموقعة نسور قرطاج

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10 محترفين يدعمون قائمة الفراعنة تحضيرًا لموقعة نسور قرطاج 10 محترفين يدعمون قائمة الفراعنة تحضيرًا لموقعة نسور قرطاج

التحرير

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أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، قائمة اللاعبين المحترفين الذي وقع عليهم الاختيار، لمعسكر شهر يونيو/حزيران المقبل.

ويلتقي أحفاد الفراعنة أمام التونسي يوم 11 من الشهر المقبل، في مستهل مشوارهما بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها الكاميرون.

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وحلت قائمة اللاعبين المحترفين كالتالي:

أحمد المحمدي (هال سيتي)، محمد عبد الشافي (أهلي جدة)، محمد النني (أرسنال)، محمد صلاح (روما)، عمر جابر (بازل)، محمود تريزيجيه (موسكرون)، كريم حافظ (لانس)، رمضان صبحي (ستوك سيتي)، عمرو وردة (باوك)، سام مرسي (ويجان).

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التحرير

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