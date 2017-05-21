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تأجيل محاكمة المتهمين بـ''محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة'' لـ١١يونيو

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ''محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة'' لـ١١يونيو تأجيل محاكمة المتهمين بـ''محاولة اغتيال قاضي عمليات رابعة'' لـ١١يونيو

مصراوي Masrawy

المستشار معتز خفاجي

كتب -عمرو علي:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي، ومحاولة اغتياله، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة"، لجلسة ١١ يونيو؛ لحضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

كانت النيابة العامة أحالت 6 من الإخوان إلى محكمة الجنايات، وهم: "أسامة إبراهيم على عمر القيادي بتحالف دعم الجماعة والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوي مكتب إرشاد الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية".

وجاء أمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج ، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما في رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد.

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