بالصور.. إزالة 1022 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية أمن المنيا، اليوم الأحد، إزالة 1022 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، بمساحة تُقدر بـ26 ألفًا و243 فدانًا، خلال الأربعة والعشرون ساعة المنقضية.

وحسب بيان لمديرية أمن المنيا، اليوم الأحد، فإنه جرى إزالة عشش ومبان وأسوار، فيما بلغت الحالات المطلوب تقنين أوضاعها 5971 فدانًا، والحالات المطلوب تقنين أوضاعها بالمتر المربع 4204 أمتار.