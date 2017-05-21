إحالة 3 مسؤولين بجمعية زراعية في المنوفية للنيابة الإدارية

المنوفية مروة فاضل:

أحال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، 3 مسئولين بالجمعية الزراعية في أبو عوالي إلى النيابة الإدارية.

كما جرت مجازاة مسؤول التنظيم بالوحدة المحلية بجريس، بخصم يومين من راتبه، لتخلفه عن الحضور للعمل بالنوبتجية دون إذن مسبق، بالإضافة إلى مشرف الأنشطة، والمشرف المالي بمركز شباب كفر الطراينة التابع للوحدة المحلية بطهواى بخصم يوم من رواتبهما، لتركهما العمل دون إذن .