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استخراج 340 بطاقة تموينية للمواطنين في الوادي الجديد

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استخراج 340 بطاقة تموينية للمواطنين في الوادي الجديد استخراج 340 بطاقة تموينية للمواطنين في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

مديرية والتجارة الداخلية بالوادي الجديد1

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استخراج 340 بطاقة تموين ذكية، وتشغيل 2500 بطاقة متوقفة.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المديرية تواصل جهودها بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، لتشغيل باقي البطاقات المتوقفة البالغ عددها 2800، خصوصًا في مركز الفرافرة بعد ازدياد شكاوي المواطنين بالمحافظة من توقف بطاقاتهم في أثناء فترة تحديث البيانات.

وأكد "صلاح" أن أصحاب البطاقات المتوقفة يمكنهم صرف مستحقاتهم التموينية والخبز عن طريق بطاقات ورقية من الإدارات التموينية ومكاتب التموين الفرعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.

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