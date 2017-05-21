دجوكوفيتش يسعى لبداية جديدة بنهائي روما أمام زفيريف

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يلتقي المصنف الثاني عالميا نوفاك دجوكوفيتش اليوم، بالمصنف الـ16 عالميا ألكساندر زفيريف، في نهائي بطولة روما للأساتذة، في المواجهة الأولى التي تجمع بين اللاعبين.

ونجح اللاعب الألماني في الوصول إلى أول نهائي في بطولات الأساتذة في مسيرته، عقب تخطي عقبة العملاق الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين مقابل مجموعة، بينما تخطي دجوكوفيتش الذي يحتفل غدا بعيد ميلاده الـ 30، عقبة دومينيك تيم بمجموعتي دون رد، بحثا عن اللقب الخامس في روما واللقب الـ31 في بطولات الأساتذة، والانفراد بالرقم القياسي الذي يشاركه في رافائيل نادال حاليا بـ30 لقبا.

وللسنة الـ13 على التوالي، يصل أي من دجوكوفيتش أو نادال لنهائي بطولة روما، ويخوض اللاعب الصربي النهائي الثامن له في روما بعد فوزه بأربعة ألقاب وخسارته لثلاث نهائيات، بل ويصل للمباراة النهائية هذا العام للمرة الأولى دون خسارة أي مجموعة.

ويعد زفيريف البالغ من العمر 20 عاما أصغر لاعب يصل إلى نهائي روما بعد نادال، الذي وصل للنهائي في عام 2006 وهو في عمر 19 عاما.

ويعد زفيريف أول ألماني يصل إلى نهائي بطولة في الأساتذة منذ نيكولاس كيفر في عام 2008 بوصوله لنهائي بطولة تورنتو وخسارته من رافائيل نادال حينها، وأول ألماني يصل لنهائي روما منذ تومي هاس في عام 2002 عندما خسر لحساب أندريه أجاسي.

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ويعد تومي هاس أخر لاعب ألماني يتوج ببطولة في الأساتذة وذلك بحصوله على لقب شتوتجارت في عام 2001، وفي حال توج زفيريف بلقبه الرابع في مسيرته اليوم فسيصبح أول لاعب من مواليد التسعينيات يتوج بلقب في بطولات الأساتذة، وسيصعد من التصنيف الـ17 إلى العاشر عالميا، وفي حال خسارته سيصعد إلى التصنيف الـ14 عالميا.

ويخوض دجوكوفيتش اليوم النهائي الرابع على التوالي في بطولة روما، وسبق له وأن توج باللقب أعوام 2008 و2011 و2014 و2015 وحل وصيفا في أعوام 2009 و2012 و2016.

ويمتلك اللاعب الصربي بشكل عام 30 لقبا في بطولات الأساتذة وحل وصيفا في 12 مناسبة وبشكل عام فاز دجوكوفيتش بـ67 نهائي وخسر 29 طوال مسيرته.

وتوج دجوكوفيتش بأخر ألقابه في بطولة الدوحة في شهر يناير الماضي بالتغلب على المصنف الأول عالميا أندي موراي، ويسعى للتويج بلقب في بطولات الأساتذة للموسم السابع على التوالي، وللسنة العاشرة في أخر 11 عاما، حيث لم يتوج بألقاب في عام 2010، ونجح الصربي في التتويج بلقب واحد على الأقل على الملاعب الترابية في أخر 4 أعوام.