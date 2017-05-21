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جنوب أفريقيا تفشل في فك شفرة كمبيوتر اليابان في المونديال

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جنوب أفريقيا تفشل في فك شفرة كمبيوتر اليابان في المونديال جنوب أفريقيا تفشل في فك شفرة كمبيوتر اليابان في المونديال

التحرير

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نجح الإيراني في خطف فوز ثمين على حساب المنتخب الكوستاريكي بهدف نظيف، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة المقام حاليا في كوريا الجنوبية.

وسجل المنتخب الإيراني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، عن طريق المهدي مهديخاني، ليرتفع رصيد إيرات لثلاث نقاط في المركز الثاني، خلف زامبيا التي حققت صباح اليوم فوزا ثمينا على البرتغال بنتيجة 2-1.

وبدوره تمكن المنتخب الياباني من التغلب على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

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تقدمت جنوب أفريقيا في النتيجة مبكرا عبر جرانت مارجيمان في الدقيقة 8، وأدركت اليابان التعادل في الدقيقة 49 عن طريق كوكي أوجاوا، قبل أن يخطف رينسو دوان هدف الفوز في الدقيقة 73.

وارتفع رصيد اليابان إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بانتظار مواجهة إيطاليا وأوروجواي، التي ستنطلق في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم ضمن مباريات نفس المجموعة.

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التحرير

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