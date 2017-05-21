«من فات قديمه تاه».. الفانوس الصفيح ينافس الصيني في سوهاج

التحرير

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"من فات قديمة تاه"، تحول المثل الشعبي الشهير إلى واقع بمحافظة سوهاج، بعدما اضطر بائعو الفوانيس إلى العودة للفانوس التقليدي المصنوع من الصفيح؛ لارتفاع الأسعار الذي يصفه الأهالي بـ"شبح أفسد عليهم شهر رمضان".

يقول محمد الطهطاوي، صانع الفانونيس من الصفيح، إن ارتفاع سعر الدولار تسبب في زيادة تكلفة الفانوس، نظرا لأنها يحتاج إلى "حلية" وكابل كهرباء ولمبة إنارة، مؤكدا "الفانوس الحجم الأكبر ارتفع سعره من 50 إلى 150 جنيها".

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ويضيف "أعمل في مهنة السمكرة منذ سنوات لأني ورثتها عن والدي، وأصنع العديد من المستلزمات اليدوية وأدوات صناعة الكنافة والقطائف ومصائد الفئران وصناديق الحفظ وقاعدة الثلاجة إضافة إلي تصنيع فانوس رمضان".





وأوضح "الطهطاوي"، في حديثه لـ"التحرير"، أن الأسعار تبدأ من 40 جنيها للحجم الأصغر، و150 جنيها للحجم الأكبر، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين يقبلون على شراء الفانوس بشكله التقليدي "بيرجعهم للزمن الجميل"، إضافة إلى أن عمره الافتراضي أطول من الصيني.