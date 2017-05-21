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مباحثات مصرية ألمانية لمناقشة الفرص الاستثمارية البترولية

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مباحثات مصرية ألمانية لمناقشة الفرص الاستثمارية البترولية مباحثات مصرية ألمانية لمناقشة الفرص الاستثمارية البترولية

التحرير

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التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أولريش هيرمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وأندرياس هيرجنروثر المدير التنفيذى للغرفة الألمانية بالقاهرة ووفد من كبار المستثمرين الألمان، بحضور وكلاء الوزارة للغاز والثروة المعدنية والمكتب الفنى ورؤساء شركات إيجاس والقابضة للبتروكيماويات وبتروجت.

تم خلال اللقاء استعراض رؤية وخطة قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السنوات القادمة ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز الاستثمارات الألمانية في صناعة البترول.

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وأبدى الجانب الألمانى رغبته في الاستثمار بعدد من مشروعات البتروكيماويات المخطط لها البدء خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتوفير الأجهزة والمعدات المتطورة لتحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية لإنتاج منتجات مصرية عالية الجودة قادرة على منافسة المنتجات العالمية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وعمل دراسات الجدوى اللازمة لضمان نجاح المشروعات.

من جانبه أوضح رئيس الغرفة أن سر نجاح ألمانيا في العديد من المجالات هو وجود تكامل وترابط بين الشركات الألمانية في إنجاز المشروعات مؤكدًا أن الغرفة تهدف إلى نقل نفس التجربة إلى .

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التحرير

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