قابيل: مصر تدرس إنشاء مركز تجاري في كازاخستان

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أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على المشاركة بجناح متميز في فعاليات معرض "إكسبو أستانا 2017" والمقرر عقده خلال الفترة من 9 يونيه وحتى 10 سبتمبر من العام الجارى، حيث يعقد تحت شعار "طاقة المستقبل" بمشاركة أكثر من 120 دولة و15 منظمة دولية، ويهدف إلى جذب أفضل التقنيات العالمية في مجال ترشيد الطاقة والتطبيقات الجديدة في استخدام مصادرها البديلة.

وقال "قابيل": إن "مركز تحديث الصناعة يتولى تمثيل مصر في هذا المحفل الثقافي والسياحي والاقتصادي الدولي الهام من خلال تنظيم الجناح المصري بالمعرض، والذي تصل مساحته إلى 350 متر مربع"، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يُقام على هامش المعرض لقاءات شراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها من أكثر من 100 دولة، وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مصر وزيادة التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع أرمان إيساغاليف سفير دولة كازاخستان الجديد بالقاهرة، والتي تناولت أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمفوض العام للجناح المصري بمعرض إكسبو أستانا.

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وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي لدولة كازاخستان خلال العام الماضي أسست لمرحلة جديدة من التعاون المشترك الذي يخدم مصالح البلدين، موكدًا أن العلاقة المتميزة التي تربط قيادة الدولتين ستسهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن اللقاء تناول أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة وأن حجم التجارة الحالي لا يتناسب مع عمق العلاقات السياسية المشتركة، لافتًا إلى أهمية الإسراع في بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، والذي يضم بين أعضاءه دولة كازاخستان، حيث سيسهم هذا الاتفاق في زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وكازاخستان وكذا باقي الدول أعضاء الاتحاد وهم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان.

ونوه إلى أن المباحثات تناولت أيضًا إنشاء المركز التجاري المصري بأستانا، والذى يعد فرصة جيدة لتواجد المنتج المصري داخل السوق الكازاخي.