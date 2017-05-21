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«الزراعة»: 723 فدانا إجمالي التعديات على أرض «البحوث الزراعية»

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«الزراعة»: 723 فدانا إجمالي التعديات على أرض «البحوث الزراعية» «الزراعة»: 723 فدانا إجمالي التعديات على أرض «البحوث الزراعية»

التحرير

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كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي حصر مساحة التعديات الواقعة على أراضى المحطات البحثية التي تتبع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية في 9 محافظات، حيث بلغ حوالي 723 فدانا، و8 قراريط، وهو ما تم إرساله للمحافظين المعنيين، موضحا بالخرائط التفصيلية والإحداثيات الخاصة بها، لتنفيذ قرارات الإزالة باعتبارها أملاك دولة.

وأوضح التقرير أن تلك المساحات تشمل فدانا و8 قراريط واقعة بمنطقة السرو في محافظة دمياط، و200 فدان بالجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، فضلًا عن 3 أفدنة و6 قراريط بمزرعة الهرم في كرداسة والتابعة لمحافظة الجيزة.

وتشمل التعديات الواقعة على محطات القطاع، والتي صدر قرار بإزالتها في محافظة البحيرة، 367 فدانا بصفط خالد، و134 فدانا بزرزورة، و1 فدان و4 قراريط بمنطقة النوبارية، و4 أفدنة بوادي النطرون، فضلا عن 1 فدان و12 قيراطا بقطاع سخا بمحافظة كفر الشيخ.

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وفى محافظة الغربية أوضح التقرير أن هناك تعديا على مساحة 6 أفدنة بمزرعة كفر سليمان، و2 فدان و12 قيراطا بمزرعة الجميزة، فضلا عن 2 فدان و18 قيراطا بقطاع سدس بمحافظة بني سويف، و5 قراريط بمشتل خزان أسوان بمحافظة أسوان، إضافة إلى مساحة تم تحويلها إلى عمارات سكنية بأرض أبو رجيلة بمحافظة القاهرة.

من جهته، أكد الدكتور عبد المنعم البنا، أنه تمت مخاطبة كل المحافظين بشأن قرارات الإزالة التي تم اتخاذها لإزالة تلك التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لافتا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أى تعد على أراضى الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحفاظ على هيبة الدولة.

وشدد البنا على أنه لا تهاون مع أي متعد على شبر واحد من أراضي الدولة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وهيئاتها وقطاعاتها المعنية أعلنت حالة الطوارئ، لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، واسترداد أراضى الدولة المنهوبة.

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التحرير

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