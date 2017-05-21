سياسيون يدينون القبض على عدد من شباب الأحزاب بالمحافظات

التحرير

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تصاعدت حملة الملاحقات الأمنية لـعدد من شباب الأحزاب السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، كان آخرها القبض على شابين من قنا بحسب مصطفى الجالس، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كما تم القبض على أندرو نصر، في الشرقية، فجر اليوم الأحد، كما تم القبض على الدكتور أحمد حنفي عضو حزب الدستور ببورسعيد بحسب جورج إسحق، وذلك عقب القبض على محمد وليد عضو حزب العيش والحرية بالسويس، والناشط جمال عبد الحكيم.



وقال المهندس أكرم إسماعيل، أحد مؤسسي حزب العيش والحرية، إن أعضاء الحزب يتعرضون لملاحقة أمنية منذ أسبوع مضى، مشيرًا إلى أن الملاحقات مازالت مستمرة حتى وصلت لمحافظتي الأقصر وأسيوط.



وأوضح إسماعيل في تصريحات لـ"التحرير" أن عدد المقبوض عليهم فقط بالحملة الأمنية التي استهدفت شباب الحزب وصل لـ 18 عضوًا على مستوى 12 محافظة، بالإضافة إلى آخرين مستقلين ومن أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي.



وأشار إلى أن الحملة تستهدف كافة الأحزاب والكيانات السياسية التي تعمل للاستعداد لانتخابات الرئاسة، مضيفا "في هجمة استباقية قبل انتخابات الرئاسة، الدولة لم تنجز شيئًا في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وترفض أن يطرح أحد نفسه للناس بعد أن فقد الشارع ثقته في الحديث عن إنجازات الدولة الوهمية".



وتابع "إذا طرح أي شخص أو كيان سياسي نفسه سيقبله الشارع في ظل الحديث المستمر من الدولة عن البديل المر، لكن الدولة ترفض أن يعلن أي طرف أو كيان سياسي عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة".



ومن جانبه، قال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القبض على عدد من شباب الأحزاب السياسية خلال الأيام القليلة الماضية تزيد من سوء العلاقة بين الدولة والشباب، كما أنه سيزيد من حالة الاحتقان والكراهية لديهم.



وأضاف إسحق في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الدولة تزيد من أزماتها في التعامل مع الشباب، بالرغم من موجود أزمة الحبس الاحتياطي التي تجاوزت المدد القانونية والدستورية لتصل لثلاث سنوات، وحبس البعض على تهم مثل استخدام "فيسبوك" مثل عضو حزب الدستور ببورسعيد، مشيرًا إلى أن هذا التعامل يزيد من حالة الشقاق والاحتقان والكراهية التي لن يُحتمل عُقباها.



فيما اعتبر مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الملاحقات الأمنية التي طالت عدد من شباب الأحزاب السياسية منها العيش والحرية والدستور، وبعض المستقلين والمنتمين لمبادرة الفريق الرئاسي، أتت بعد الحديث عن الضمانات التي طالبت بها مبادرة الفريق الرئاسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأعرب الزاهد في تصريحات لـ"التحرير" عن غضبه واستيائه من ملاحقة الشباب، منوهًا بأن الحديث عن الضمانات سبب رئيسي لملاحقة الشباب، والهدف الأساسي منها هو حسم انتخابات الرئاسة بالتزكية أو بالأحادية التنافسية، وهذا يؤكد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت الحراسة المشددة.



وبدروها أدانت إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، الحملة الشرسة، وأوضحت أن القبض على عدد من شباب الأحزاب مرتبط باقتراب انتخابات الرئاسة، وأن حتى بعد القبض على الشباب لا تظهر تهم حقيقية أو جرائم واضحة ارتكبها هؤلاء الشباب، ومن ضمنهم محمد وليد عضو الحزب الذي وجهت له النيابة تهمة محاولة "إحياء الروح الثورية" و7 تهم أخرى بحسب ما ذكره الحزب ببيان له بعد القبض عليه.



كما اعتبرت إلهام في تصريحات لـ"التحرير" أن القبض على شباب الأحزاب يأتي قبل كل حراك سياسي يتم التنظيم له للاستعداد لمواجهة المعارك الانتخابية والتي كان أولها انتخابات الرئاسة.