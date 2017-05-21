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النيابة تستمع لأقوال الشهود في إصابة طفل أكتوبر بطلق ناري بدون صوت

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النيابة تستمع لأقوال الشهود في إصابة طفل أكتوبر بطلق ناري بدون صوت النيابة تستمع لأقوال الشهود في إصابة طفل أكتوبر بطلق ناري بدون صوت

مصراوي Masrawy

إصابة طفل أكتوبر بطلق ناري

كتب –صابر المحلاوي:
تواصل نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام لنيابات أكتوبر، الاستماع لأقوال شهود العيان، في واقعة إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا يدعى يوسف سامح العربي، بطلق ناري مجهول المصدر في الرأس، دخل على إثره المستشفى في حالة خطيرة.
كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة للمحلات الواقعة بموقع الحادث، وأمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية؛ للكشف عن مصدر إطلاق الرصاص.

وقال والد الطفل، إنه انتظر لقاء نجله يوم الخميس الماضي بمنطقة وسط البلد، لكن الطفل تأخر عن الحضور، وأنه فوجئ باتصال من والدته تخبره بأنه سقط على الأرض بميدان الحصري في 6 أكتوبر قائلة له: "الولد وقع على دماغه وأغمى عليه"، والحادثة بسيطة على إثرها تم نقله للمستشفى.

ذهب والد يوسف إلى المستشفى، وهناك أخبره أحد الأطباء أن حالة نجله خطيرة للغاية بعد إصابته برصاصة واستقرارها في رأسه بمنطقة أسفل المخ، وأكد له أن التدخل الجراحي صعب للغاية، ونسبة الوعي لدي الطفل ضعيفة، وتتشابه مع حالات الموت الإكلينيكي.

كما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة التحريات لكشف مصدر إطلاق الرصاص.

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