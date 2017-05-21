عاطل ينهي حياة مالك محل بطعنة نافذة أمام المارة بسبب "السحر والشعوذة"

كتب - محمد شعبان:

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بقتل صاحب محل سوبر ماركت بمنطقة بولاق الدكرور؛ اعتقادا أنه يقوم بأعمال سحر وشعوذة ضده.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول عبد الناصر محمد 51 عاما، مالك سوبر ماركت، جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني نافذ الصدر من الجهة اليسرى.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن عاطلا يدعى "عبد الغفار.أ"، 49 عاما، تعدى على المجني عليه بسكين أمام محل عمله بشارع محمد عويس؛ لاعتقاده أن الضحية قام بعمل أسحار وشعوذة ضده تؤدي إلى ظهور أعراض مرضية عليه.

وأعد العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، خطة للإيقاع بالمتهم، وتم توجيه مأمورية بقيادة المقدم هاني الحسيني، رئيس المباحث، وأميني الشرطة إيهاب عبد الظاهر، ومنصور هاشم، تمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.