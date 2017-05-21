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نتنياهو: نتشرف باختيار ترامب زيارة القدس عاصمة إسرائيل

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نتنياهو: نتشرف باختيار ترامب زيارة القدس عاصمة إسرائيل نتنياهو: نتشرف باختيار ترامب زيارة القدس عاصمة إسرائيل

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بأنه يعتزم التباحث مع الرئيس الأمريكي دونالد بشأن تعزيز العلاقات الأمنية ودفع عملية السلام.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم :"سأبحث مع الرئيس ترامب(الذي سيصل غدا إلى إسرائيل) سبل تعزيز التحالف الأولي والمتين مع الولايات المتحدة بصورة أكبر. سنعزز العلاقات الأمنية التي تتعزز يوما بعد يوم وسنبحث أيضا سبل دفع السلام قدما".

ورحب بالزيارة بالقول :"هذه هي أول رحلة يقوم بها الرئيس ترامب خارج الولايات المتحدة، ونتشرف بأنه اختار أن يصل خلالها إلى القدس، عاصمة إسرائيل، وإلى دولة إسرائيل.. سيدي الرئيس، المواطنون الإسرائيليون ينتظرونكم بأذرع مفتوحة".

وكانت تقارير إسرائيلية أفادت بأن ترامب لن يطلق خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل محادثات سلام وإنما سيطالب القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بإجراءات لبناء الثقة من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لإحياء المحادثات.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين في القدس وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بعد غد الثلاثاء.

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