إلبسي أصفر في أصفر"..إطلالات الصيف أحادية اللون"

(د ب أ) -

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الإطلالات الأحادية ذات الألوان الزاهية تمثل أحدث صيحات الموضة في صيف 2017، لتمنح المرأة مشرقة تشع بهجة وسعادة وتعكس الإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن الإطلالة أحادية اللون تعد أسهل طرق التنسيق على الإطلاق، مشيرة إلى أن الإطلالة أحادية اللون تتخلى هذا الصيف عن الألوان المحايدة ذات الطابع الكلاسيكي، كالأسود والرمادي، وتتحلى بالألوان الزاهية المبهجة، لا سيما بأحد هذه الألوان الثلاثة، البينك والأخضر النعناعي والأصفر.