بالفيديو.. سعودي يطلب من الملك وساطة للزواج من إيفانكا ترامب

كتب - هشام عواض:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن سعودي يطلب من العاهل السعودي الملك سلمان التوسط له للزواج من إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال الرجل الذي يدعى بدر بن فهد بن عبد الله الرويثي، إنه يطلب يد ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب موقع "سبوتنك".

وأضاف الرجل في الفيديو وهو يطالب "خادم الحرمين الشريفين" على أنه والده قائلًا "أنا المواطن بدر الملك سلمان بن عبدالعزيز. أبي اطلب لي يد ابنة الرئيس الأمريكي ترامب".

ويذكر أن إيفانكا ترامب متزوجة ولديها أبناء، ويرافقها زوجها مع وفد الرئيس الأمريكي في زيارة السعودية.