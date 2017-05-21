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بالصور.. مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير

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مصراوي Masrawy

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (1)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (1)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (2)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (2)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (3)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (3)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (4)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (4)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (5)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (5)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (6)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (6)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (7)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (7)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (8)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (8)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (9)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (9)

مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (10)مساعدا وزير الداخلية يتفقدان الخدمات الأمنية بمولد السيدة العذراء بجبل الطير (10)

 

المنيا ــ ريمون الراوي:

تفقد اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، واللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية المعينة بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.

تابع مدير أمن المنيا، جميع التمركزات الثابتة ونقاط التفتيش المعينة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج الدير، وأثنى على جميع الخدمات البحثية والنظامية والجهد الملموس من قبل القوات لتأمين الاحتفالات.

والتقى مدير الأمن، ومساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد، بمطران سمالوط الأنبا بفينتوس، بقاعة كبار الزوار بدير العذراء، وقدما له التهئنة بمناسبة الاحتفال برحلة مرور العائلة المقدسة بالدير، وقدم المطران الشكر لما تشهده المنيا عامة من أمن وأمان، وخاصة فى سمالوط ودير العذراء بمناسبة الاحتفالات.

شدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة، وفحص جميع المترددين وتوسيع دائرة الاشتباه والاستعانة بالكشافة المسيحية الخاصة بالمطرانية، لمعرفة جميع المترددين على المولد.

 

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