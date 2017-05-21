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بالصور.. ضبط 23 طن قمح "بالسوس" في الفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط 23 طن قمح بالسوس

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت مباحث بالفيوم، اليوم الأحد، برئاسة العقيد محمد إلهامي، السيارة رقم "6234 ف أ د"، والمقطورة "2158 ع ج"، قيادة "ط ص ط"، 33 سنة، مقيم بمنطقة الشيخ حسن ببندر الفيوم، أثناء سيرها بمدينة طامية محملة بـ 450 شيكاره تزن حوالي 23 طن قمح مصاب بالتسوس.

اعترف المتهم أمام اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بأن القمح المضبوط مملوك لـ"خ م ع"، مهرب، مقيم بقرية الغرق مركز إطسا، وأنه كان فى طريقه لبيعه بإحدى محافظات الصعيد، لحساب بعض تجار القمح لتسليمه للشون.

أحيل المتهم لنيابة طامية، التي قررت مصادرة المضبوطات، وسرعة ضبط وإحضار صاحب شحنة القمح.

حرر عن الواقعة المحضر رقم 13524 جنح مركز شرطة طامية لسنة 2017.

ضبط 23 طن قمح بالسوس (2)

ضبط 23 طن قمح بالسوس (3)

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