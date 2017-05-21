بالصور.. إزالة 572 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في 10 مراكز بأسيوط

أسيوط​ - أسامة صديق:​

شنت​محافظة أسيوط عدة حملات مكبرة بالمراكز لاستعادة أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها، وأزيلت​خلالها 572 حالة تعدٍ على أملاك الدولة داخل وخارج الزمام بإجمالي 2837 فدانًا و52 ألف و575 م2 مباني في 10 مراكز.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي​، محافظ أسيوط​، أنه لليوم الخامس على التوالي تواصل المحافظة تنفيذ الجدول الزمني المحدد لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، أنهم أزالوا 8 حالات تعدٍ بمساحة 690 م2 مباني داخل زمام مركز أسيوط و175 حالة داخل حدود الـ 2 كم بمساحة 7978 م2​، وفي مركز ديروط أزيلت 32 حالة تعد داخل الزمام بمساحة 1848 م2 و50 حالة خارج الزمام بمساحة 147 فدان​.

بينما أزيلت 25 حالة تعد بمساحة 1990 فدان و2369 م2 مباني خارج زمام القوصية،​وفي منفلوط أزيلت 28 حالة تعد داخل حدود الـ2 كيلو متر، بمساحة 37 فدان و10190 م2،​وفي أبنوب أزيلت 19 حالة تعد بمساحة 110 فدانًا و200 م2 مباني داخل حدود الـ 2 كم بالزمام​.

وأضاف "عبد الجليل" أنه في مركز الفتح أزيلت 45 حالة تعد داخل الزمام بمساحة 8530 م2 و66 حالة خارج الزمام بمساحة 488 فدان و2623 م2 مباني​، كما جرت إزالة 66 حالة تعد بمساحة 16 ألف م2 داخل حدود الـ 2 كم بزمام ساحل سليم​، بالإضافة إلى إزالة 51 حالة تعد بمساحة 65 فدان و1250 م2 مباني داخل حدود الـ 2 كم بمركز البداري و4 حالات تعدٍ بمساحة 840 م2 بأبوتيج وفي صدفا 3 حالات تعدٍ بمساحة 57 م2 مباني داخل الزمام.

يشار إلى أن محافظة أسيوط بدأت حملات الإزالة الأربعاء الماضي والتي تستمر حتى نهاية الشهر بجميع المراكز والمدن والأحياء لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة.