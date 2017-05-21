كوريا الشمالية تطلق "قذيفة" شمال العاصمة بيونج يانج

سول - (د ب أ):

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية يبدو أنها أطلقت صاروخا باليستيا، شمال العاصمة بيونج يانج.

وذكر قادة عسكريون من كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية "أطلقت قذيفة غير محددة" من موقع بإقليم ساوث بيونجان، طبقا للتقرير.

يأتي التقرير في أعقاب اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، الأحد الماضي.

وسقط هذا الصاروخ في بحر اليابان وأثار غضبا دوليا جديدا ضد الديكتاتورية المعزولة.