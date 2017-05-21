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بعثة الأهلي تصل جاروا تحضيرًا لمواجهة القطن الكاميروني

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بعثة الأهلي تصل جاروا تحضيرًا لمواجهة القطن الكاميروني بعثة الأهلي تصل جاروا تحضيرًا لمواجهة القطن الكاميروني

التحرير

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدينة جاروا الكاميرونية  بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

كان في استقبال البعثة، محمد مصطفى الملحق الإداري للسفارة المصرية في الكاميرون، نائبًا عن السفير شريف الليثي، الذي تعذر حضوره؛ لارتباطه بحضور احتفالات العيد الوطني في الكاميرون.

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وفور وصول بعثة الأهلي لفندق الإقامة، خلد اللاعبون للراحة، فيما أنهى الكابتن سمير عدلي إجراءات تسكين اللاعبين في غرفهم .

هذا ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، في الخامسة عصر الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا.

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التحرير

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