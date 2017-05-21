"فتاة العمرانية" هربت مع عشيقها انتقاما من والدها: "بيضربني ومابيصرفش عليا"

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات اختفاء طالبة بمنطقة العمرانية، وتبين أنها كانت تقيم رفقة عشيقها بعدما تركت منزل والدها.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من سائق يدعى "جابر محمود"، 47 عاما، بغياب ابنته "عهد"، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي بمعهد الفتيات الأزهري، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول طالبه بدفع 200 ألف جنيه فدية.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الفتاة تركت منزل والدها، وكانت تقيم رفقة زميلها "حذيفة"، 19 عاما، الذي تربطهما علاقة عاطفية.

تمكنت مأمورية بقيادة الرائد أحمد حمدي، نائب مأمور قسم العمرانية، والنقيب مصطفى عبد الآخر، معاون مباحث العمرانية، من ضبط الفتاة بشقة زميلها، وتم تسليمها إلى أسرتها، لكنها عللت ذلك بسوء معاملة والدها لها قائلة "ما بيصرفش عليا ودايما بيضربني".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.