محافظ الإسماعيلية يعترض إزالة مزرعة عنب مخالفة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

اعترض اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إزالة مزرعة عنب مخالفة بوادي الملاك، في أثناء تنفيذ حملة لاسترداد أراضي الدولة.

وأكد "طاهر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بعدم المساس بالرقعة الزراعية المخالفة وتقنين أوضاع أصحابها.

وترأس محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، حملة مكبرة ضمت عناصر من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بمنطقة قرية "وادي الملاك"، لرفع وإزالة التعديات الواقعة على مساحة إجمالية يزيد قدرها عن 600 فدان من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، والتي كانت مخصصة لمسار مشروع إنشاء مصرف وادي الوطن.

أسفرت نتائج الحملة عن إزالة ورفع التعديات الواقعة على مساحة 600 فدان منها بداية من منطقة كوبرى عزبة العرب مرورًا بمنطقة السحر والجمال وعزبة العمار.