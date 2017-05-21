أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار

Google+ Print
وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري فجر غد الأثنين، إلي جزيرة رودس اليونانية للمشاركة في جانب من جلسات مؤتمر "رودس للأمن والاستقرار" الذي تنطلق أعماله اليوم الأحد، ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول منطقة المتوسط.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تصريح اليوم الأحد - إن المؤتمر الذي ينعقد للعام الثاني علي التوالي بمبادرة يونانية يعد بمثابة إطار جديد للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية، وبالأخص منطقة شرق المتوسط.

ويشهد المؤتمر انعقاد 3 جلسات، الأولي حول التحديات المشتركة في المنطقة، والثانية حول التعليم والثقافة والبيئة، فيما تدور الجلسة الثالثة حول تعزيز الأمن والاستقرار، وسيتم التطرق خلال تلك الجلسات إلي قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن الأزمتين السورية والليبية، كما ستشهد جلسات المؤتمر نقاشا حول متابعة ما تم تنفيذه من البيان الختامي الصادر عن المؤتمر في العام الماضي.

وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيلقي كلمة خلال المؤتمر تتناول الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة استنادا إلي مرتكزات السياسية الخارجية المصرية، التي تؤكد ضرورة الحفاظ علي الدولة الوطنية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعي لتفكيك الدول والمجتمعات وإذكاء نزعة العنف والتطرف، فضلا عن ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، واحترام الخصوصية الثقافية والحضارية للمجتمعات وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية علي هامش المؤتمر مباحثات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به